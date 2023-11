Prima pagina Tuttosport: “Provaci ancora Kean”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 2 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Moise Kean, attaccante della Juventus, uscito dal campo furioso durante l'ultimo match di campionato contro il Verona per via dei due gol annullati. I suoi compagni hanno compreso e gestito la sua rabbia.