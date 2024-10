Prima pagina Tuttosport: “EuroKoop, turbo Juventus”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 2 ottobre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 2 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' apre con la Juventus, chiamata oggi all'impegno contro il Lipsia in Champions League e in modo particolare alla figura di Teun Koopmeiners. Spazio, però, anche all'inchiesta sugli ultras, con la convocazione di alcuni volti noti di Inter e Milan, tra cui Javier Zanetti. Si parla anche dei risultati contrastanti delle due società meneghine in Europa e, nella parte bassa, anche del Torino di Paolo Vanoli.