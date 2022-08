Prima pagina Tuttosport: “Juve, subito uno! Toro, Ilkhan sfida Vlahovic”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 2 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. Ai bianconeri, infatti, manca un attaccante, un vice di Dušan Vlahović. Per il quotidiano torinese, 25% di possibilità che sia uno tra Dries Mertens (svincolato) e Luís Muriel (Atalanta). Poi, il 20% che sia, nuovamente, Álvaro Morata, tornato, nel frattempo, all'Atlético Madrid per fine prestito. Quindi, 15% di chance per Giacomo Raspadori (Sassuolo) e 10% per Marko Arnautovic (Bologna).