Quotidiani sportivi, le prime pagine su Milan, Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli, campione d'Italia in carica. Secondo la 'rosea', il Diavolo non ha paura di nessuno e mette nel mirino il 20° Scudetto, quello della seconda stella. Nella notte, intanto, è arrivato a Milano anche Charles De Ketelaere mentre sono ripresi i contatti con Renato Sanches. In alto, sotto la testata, si parla di due potenziali colpi di questo calciomercato estivo: Dries Mertens può andare alla Juventus e Giacomo Raspadori al Napoli. In casa Inter, invece, non ingrana il tedesco Robin Gosens e il tecnico Simone Inzaghi prova a scuoterlo. Rescissione alle porte con Alexis Sánchez, che si accaserà all'Olympique Marsiglia. In Serie B, a Como, è arrivato Cesc Fàbregas: sarà centrocampista della squadra e azionista del club.