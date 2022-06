Prima pagina Tuttosport: “Pogba, conto alla rovescia!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 2 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 2 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il conto alla rovescia per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese, classe 1993, salutato dal Manchester United. Ora è libero, a parametro zero, di poter firmare con i bianconeri. La Juve non molla neanche Ángel Di María, svincolatosi dal PSG, ieri protagonista assoluto di Italia-Argentina 0-3 a Wembley (che gol in pallonetto a Gianluigi Donnarumma!) e vicino alla squadra di Massimiliano Allegri.