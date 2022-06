Quotidiani sportivi, le prime pagine: Cardinale, Italia e Pogba

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il primo giorno di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, da proprietario del Milan. Ieri la presentazione in sede: c'è l'intesa con Paolo Maldini, adesso sotto con il calciomercato estivo. Nel mirino del Diavolo l'attaccante Nicolò Zaniolo della Roma ed altri due big. Spazio, poi, anche alle mosse di Juventus e Inter. I bianconeri 'vedono' Paul Pogba, congedato ufficialmente dal Manchester United, i nerazzurri, invece, aspettano Paulo Dybala. La 'Joya' ha detto di no a Newcastle, Siviglia e Borussia Dortmund. Panchine girevoli: Maurizio Sarri rinnova con la Lazio, mentre Aurelio Andreazzoli lascia l'Empoli (al suo posto arriverà Paolo Zanetti). L'ex rossonero Gennaro Gattuso, invece, andrà nella Liga per allenare il Valencia. Infine, il commento alla Finalissima di ieri a Wembley tra Italia ed Argentina: 0-3 per la 'Selección', Azzurri travolti.