Prima pagina Tuttosport: “La sentenza è ingiusta. Annullatela!”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 2 marzo 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la richiesta della Juventus al Collegio di Garanzia del CONI. La società di Corso Galileo Ferraris chiede che le siano restituiti i 15 punti di penalizzazione inflittigli in questa stagione di Serie A poiché, a suo dire, la sentenza sulle plusvalenze sarebbe ingiusta.

Intanto, con Paul Pogba tornato finalmente in campo, i bianconeri sognano la rimonta in classifica anche da -15. Questa sera all'Allianz Stadium, c'è l'andata della finale di Coppa Italia di Serie C tra la Juventus Next Gen e il Vicenza. Prevista la presenza di 20mila spettatori!

Grande imbarazzo, in casa Torino, tra il Presidente Urbano Cairo e l'allenatore Ivan Jurić dopo lo sfogo del tecnico croato in seguito alla sconfitta nel derby. Si analizza, poi, la squalifica di due turni rifilata a José Mourinho, allenatore della Roma, per l'ultima espulsione rimediata a Cremona con tutte le polemiche conseguite.

Per concludere, secondo il quotidiano torinese tira una brutta aria in casa Inter tra tribunali per il Presidente Steven Zhang e sponsor in fuga. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 2 marzo 2023

