Prima pagina Tuttosport: “Chi ha paura del – 15 alla Juve?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 2 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con la Juventus. Chi ha paura del - 15 della Juve?. Poi la Coppa Italia. C'è Vlahovic all'assalto della Lazio. Umiliati Mourinho e la Roma. Cremonese in semifinale! In alto il Torino: Tutti contro Cairo. In basso il Milan. Le parole dell'avvocato del portoghese: "Per Leao c'è solo il Milan. Troviamo un accordo". Zaniolo prova a ricucire, ma c'è ancora tensione. Gaziani: "Amavo più i gol dalla panchina che mia madre". Si chiude con gli sci. Goggia trionfi e dolori: "Il meglio deve venire". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).