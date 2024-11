Prima pagina Tuttosport: “È il compleanno della Juventus. Toro, che pena”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 1° novembre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 1° novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ricorda come sia il 127° compleanno della Juventus. Una squadra oggi giovane, di nome e di fatto, (24 anni l'età media) che festeggia la ricorrenza tra l'entusiasmo e le difficoltà della rivoluzione apportata dal nuovo allenatore Thiago Motta.