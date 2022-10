Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic, calcio al PSG. Di María: Juve casa mia”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. In particolare di Dušan Vlahović e Ángel Di María. Il primo, infatti, piace molto al PSG in vista della prossima stagione. Ma ora è concentrato sui bianconeri: vuole segnare tanti gol e vincere lo Scudetto. Il secondo, che punta giocare in Champions League vista la squalifica di due turni in Serie A, dichiara di sentirsi importante a Torino, come a casa. Resterà oltre il 30 giugno 2023?