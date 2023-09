Prima pagina Tuttosport: “Weah: ‘Dusan manco per Osi'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 1° settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Timothy Weah, nuovo acquisto della Juventus in questa sessione di calciomercato. L'ex Lille esalta Victor Osimhen, bomber del Napoli con cui ha giocato proprio nella squadra francese, ma afferma anche come non lo scambierebbe oggi con Dušan Vlahović.