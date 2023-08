Prima pagina Tuttosport: “Prezzo Vlahovic, Lukaku + 50”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 1° agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sempre più probabile scambio tra Juventus e Chelsea. Nell'operazione, Romelu Lukaku finirebbe alla corte di Massimiliano Allegri e Dušan Vlahović, invece, farebbe il viaggio inverso per mettersi a disposizione di Mauricio Pochettino. Per il quotidiano torinese, poi, sarebbero ben 50 i milioni di euro di conguaglio in favore dei bianconeri. Almeno, questa è la richiesta di Cristiano Giuntoli.