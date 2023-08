Quotidiani sportivi, le prime pagine: Scamacca, Lukaku e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la mossa di mercato dell' Inter , che ha praticamente preso Gianluca Scamacca dal West Ham : operazione da 30 milioni di euro. In alto, sotto la testata, si discute del possibile scambio tra Juventus e Chelsea : Romelu Lukaku in bianconero, Dušan Vlahović a Londra . Intanto, intervista con Manuel Locatelli che rinnova le ambizioni della 'Vecchia Signora' in questa stagione. Ha parlato, invece, per il Milan il nuovo attaccante Noah Okafor : vuole riportare in alto i rossoneri insieme all'amico Rafael Leão . Mentre, in casa Napoli , si tratta ancora per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen (c'è differenza di vedute sulla clausola rescissoria), il Bayern Monaco sta per mettere a segno il colpo Harry Kane dal Tottenham .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle due operazioni di calciomercato del momento. La prima è il possibile scambio tra Romelu Lukaku e Dušan Vlahović, con il primo pronto ad approdare alla Juventus e il secondo in procinto di legarsi al Chelsea. Previsto anche un conguaglio economico di 30-35 milioni di euro in favore dei bianconeri. La seconda operazione è il sempre più probabile trasferimento di Gianluca Scamacca dal West Ham all'Inter per 25 milioni di euro. Intervista esclusiva, poi, con Giovanni Di Lorenzo, capitano di un Napoli che non vuole di certo fermarsi allo Scudetto dell'annata appena trascorsa. Perso Scamacca, la Roma si rituffa su Álvaro Morata e pensa, in caso di cessione di Andrea Belotti, ad uno tra M'Bala Nzola e Duván Zapata. Non c'è ancora, invece, intesa con il PSG per il prestito di Renato Sanches. Nervi tesi in casa Lazio: tensione tra il Presidente Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri. Nel frattempo, salta l'arrivo di Arsen Zacharjan.