Prima pagina Tuttosport: “Sos Allegri: ‘Juve, attenta sul mercato'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 1° agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il monito di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, sul fronte calciomercato. I bianconeri, infatti, in quest'ultimo mese andranno alla ricerca di un altro centrocampista e di un altro attaccante. In mediana, situazione difficile: oggi consulto per Paul Pogba, che rischia un intervento e vari mesi di stop. Fuori per un mese anche Weston McKennie.