Quotidiani sportivi, le prime pagine su Milan, Roma e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con la bella vittoria del Milan di Stefano Pioli ieri al 'Vélodrome' in casa dell'Olympique Marsiglia di Igor Tudor. Reti di Junior Messias e Olivier Giroud nel primo tempo. Il nuovo acquisto Charles De Ketelaere, che oggi sarà a Milano per debuttare sabato prossimo a Vicenza nell'ultima amichevole precampionato, trova, di fatto, una squadra già pronta per la Serie A. Intervista esclusiva, poi, con Ronaldo Il Fenomeno. Il brasiliano loda i rossoneri, ma pensa che per lo Scudetto sarà una lotta tra Inter e Juventus, come ai suoi tempi. Per Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, i bianconeri dovranno puntare al titolo senza nascondersi. La 'Vecchia Signora', in questo ultimo mese di calciomercato estivo, potrebbe dare anche battaglia al Napoli per il cartellino di Giacomo Raspadori. Il Torino, invece, ingaggia Aleksey Miranchuk dall'Atalanta e Emirhan Ilkhan dal Beşiktaş. Si sta rafforzando anche la Roma di José Mourinho, che punta al titolo esattamente come le altre squadre blasonate.