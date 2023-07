Prima pagina Tuttosport: “Giuntolé! Bellanova-Doig, Toro boom!”

Prosegue, tra alti e bassi, la trattativa per portare Marcelo Brozović dall'Inter all'Al-Nassr mentre, a Nizza, è stato arrestato Christophe Galtier, ex allenatore del PSG. L'accusa è di razzismo. Per concludere, in Serie B, la CoViSoc esclude la Reggina: nella cadetteria risale il Brescia di Massimo Cellino.