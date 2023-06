Prima pagina Tuttosport: “Allegri, cambi o vai! Roma fregata”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 1° giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus e dell'imminente summit che ci sarà tra i vertici societari e l'allenatore Massimiliano Allegri. La società pretenderà dal tecnico una volta radicale nel gioco e il suo sì al progetto 'low cost' del nuovo corso bianconero. Qualora l'allenatore non fosse convinto, divorzio subito e Igor Tudor (oggi all'Olympique Marsiglia) come prima alternativa. Cristiano Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo della Juve: arriverà subito dopo la festa Scudetto del Napoli.