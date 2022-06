Prima pagina Tuttosport: “Di María vede solo Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 1° giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 1° giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sempre più probabile arrivo di Ángel Di María alla Juventus. Oggi, a Londra, prima della sfida Italia-Argentina, vertice tra il suo procuratore e Federico Cherubini, dirigente bianconero. Il giocatore spinge per arrivare alla Juve, cresce l'ottimismo.