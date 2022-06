Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan a RedBird, Di María-Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'avvento di RedBird come proprietario del Milan. Firmato l'accordo vincolante per l'acquisto delle quote di maggioranza del club rossonero (oggi l'annuncio ufficiale). Il fondo di Gerry Cardinale si prepara al primo vertice ma, intanto, si pensa già al calciomercato estivo. Offerti, infatti, 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelamaekers alla Roma per avere Nicolò Zaniolo. C'è anche un piano per un maxi-stadio a Sesto San Giovanni. Si parla, poi, del mercato dell'Inter, che ha trovato un accordo per il ritorno di Romelu Lukaku (la palla, ora, passa al Chelsea ...) e della Juventus. Due vie per avere l'argentino Ángel Di María: contratto biennale oppure annuale ad ingaggio ridotto. Summit oggi a Londra, in occasione di Italia-Argentina, di cui si parla in alto, sotto la testata: sfida di gala contro Lionel Messi.