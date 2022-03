Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic all’assalto di Baggio”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 1° marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović , attaccante della Juventus , all'assalto di Roberto Baggio , altro calciatore che, in passato, si trasferì dalla Fiorentina in bianconero. Il 'Divin Codino', infatti, realizzò 6 gol nelle prime 7 presenze con la 'Vecchia Signora' ed il serbo, adesso, ne ha fatti 4 in 6 gare . Domani sera semifinale di Coppa Italia , al 'Franchi', proprio tra Fiorentina e Juve: quale migliore occasione, per Vlahović, per lasciare il segno? Parla della partita, al quotidiano torinese, anche il terzino destro spagnolo Álvaro Odriozola in un'intervista esclusiva.

Stasera, però, si disputerà Milan-Inter, l'altra semifinale della competizione, tra due squadre in cerca di rilancio anche in ottica campionato. Mentre in alto, sotto la testata, si ricorda come tutte le organizzazioni sportive mondiali abbiano bandito la Russia e le squadre russe da ogni loro competizione in fondo alla pagina si parla di calciomercato. In particolare, del patto tra Gleison Bremer ed il Torino: il brasiliano andrà via in estate per 25 milioni di euro, Milan in pole position. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).