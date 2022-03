Quotidiani sportivi, le prime pagine: derby di Coppa Italia e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' di oggi, in prima pagina, apre parlando del derby tra Milan e Inter, in programma questa sera alle ore 21:00 a 'San Siro', valido per le semifinali di andata di Coppa Italia. Temi della stracittadina: i due tecnici, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, che cercano slancio da questa partita anche in vista del duello Scudetto in campionato. Poi la sfida a distanza tra due bandiere, Paolo Maldini e Javier Zanetti, oggi dirigenti delle due società. Infine, lo stadio 'Giuseppe Meazza', teatro della partita da ben 96 anni. Si parla, poi, di Serie A. Nel 'Monday Night' della 27^ giornata, 4-0 dell'Atalanta sulla Sampdoria, mentre il Napoli sogna di tornare a vincere il tricolore. Devastante l'impatto di Dušan Vlahović nell'universo Juventus, troppi gli errori degli arbitri in questa stagione verso le big del nostro calcio. FIFA e UEFA, infine, bandiscono la Russia e le squadre russe da tutte le proprie competizioni, Mondiali inclusi, per il conflitto in Ucraina. In Serie B, rinnovo di Gianluigi Buffon con il Parma fino al 2024.