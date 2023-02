Prima pagina Tuttosport: “Chiesa: ‘Torniamo Juve!'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 1° febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato di gennaio, definito quello 'delle pulci' visti i pochi affari mandati a segno e l'esiguo giro di soldi. Nicolò Zaniolo è rimasto bloccato alla Roma : potrebbe essere il colpo del Milan per la prossima estate.

Giallo sul possibile ritorno di Simone Verdi alla Salernitana: contratto non depositato in tempo. L'Udinese ha preso lo svincolato Florian Thauvin, il Chelsea ha venduto Jorginho all'Arsenal e preso Enzo Fernández dal Benfica. Tris d'acquisti del Torino, con Andrew Gravillon, Ivan Ilić e Ronaldo Vieira, mentre Federico Chiesa, che tornerà in campo domani sera per Juventus-Lazio di Coppa Italia, sprona tutti i bianconeri a dare il massimo fino a fine stagione.