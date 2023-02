Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince l’Inter. Mercato chiuso

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 1° febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 1° febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che ieri sera a 'San Siro', con un gol di Matteo Darmian, ha battuto 1-0 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, conquistando così le semifinali di Coppa Italia. Oggi spazio a Fiorentina-Torino (ore 18:00) e Roma-Cremonese (ore 21:00), sempre per la coppa nazionale. Ampio spazio, poi, alla trattativa per il rinnovo di Rafael Leão con il Milan. I negoziati, secondo la 'rosea', sono in stallo: il Diavolo spinge per prolungare il contratto, ma non intende dimezzare la clausola rescissoria dell'attaccante, così come vorrebbe il suo entourage. Mentre, in casa Juventus, il ritrovato Federico Chiesa pregusta già di giocare con continuità accanto a Dušan Vlahović, ieri si è anche chiuso il calciomercato invernale. Qualche affare andato in porto, qualche colpo mancato. Il Torino ha preso Andrew Gravillon, Ivan Ilić e Ronaldo Vieira. La Lazio ha riportato nella Capitale il terzino Luca Pellegrini, mentre la Fiorentina ha negato Sofyan Amrabat al Barcellona.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 1° febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Inter-Atalanta, primo dei quarti di finale di Coppa Italia. Ieri sera, a 'San Siro', la squadra di Simone Inzaghi ha vinto per 1-0 grazie ad un gol, nella ripresa, di Matteo Darmian. L'avversario dei nerazzurri nelle semifinali del torneo nazionale scaturirà da Juventus-Lazio di giovedì sera. Intanto, oggi in programma anche Fiorentina-Torino (ore 18:00) e Roma-Cremonese(ore 21:00). In alto, sotto la testata, si parla della vittoria di Juventus, Real Madrid e Barcellona al Tribunale di Madrid sulla questione SuperLega: UEFA e FIFA non possono sanzionare i club per la volontà di creare una nuova competizione. Spazio, dunque, al caso Nicolò Zaniolo: è rimasto alla Roma, ma dopo aver dimostrato di essere molto confuso. All'ultimo, infatti, aveva accettato il Bournemouth pur di lasciare la Capitale, ma, a quel punto, sono state le 'Cherries' a respingerlo. Il calciomercato invernale si è chiuso con Luca Pellegrini alla Lazio, il mancato ritorno di Simone Verdi alla Salernitana e il trasferimento di Jorginho dal Chelsea all'Arsenal.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 1° febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato di gennaio, definito quello 'delle pulci' visti i pochi affari mandati a segno e l'esiguo giro di soldi. Nicolò Zaniolo è rimasto bloccato alla Roma: potrebbe essere il colpo del Milan per la prossima estate. Giallo sul possibile ritorno di Simone Verdi alla Salernitana: contratto non depositato in tempo. L'Udinese ha preso lo svincolato Florian Thauvin, il Chelsea ha venduto Jorginho all'Arsenal e preso Enzo Fernández dal Benfica. Tris d'acquisti del Torino, con Andrew Gravillon, Ivan Ilić e Ronaldo Vieira, mentre Federico Chiesa, che tornerà in campo domani sera per Juventus-Lazio di Coppa Italia, sprona tutti i bianconeri a dare il massimo fino a fine stagione. La vincente di questo match, nelle semifinali della coppa nazionale, affronterà l'Inter, che, ieri sera, a 'San Siro', ha battuto 1-0 l'Atalanta grazie a un gol di Matteo Darmian nella ripresa. Oggi Fiorentina-Torino (ore 18:00) e Roma-Cremonese (ore 21:00).