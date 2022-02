Prima pagina Tuttosport: “Festival Juve!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 1° febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 1° febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, infine, commenta il calciomercato invernale appena andato in archivio elogiando la 'Vecchia Signora'. Un 'festival Juve', secondo il quotidiano torinese, reso possibile grazie agli arrivi di Dušan Vlahović e Denis Zakaria (più Federico Gatti, che, però, resterà in prestito in Serie B al Frosinone fino al 30 giugno). Bene i bianconeri anche sul fronte cessioni: Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham per 71 milioni di euro totali, bonus inclusi, e Aaron Ramsey in prestito ai Rangers Glasgow.