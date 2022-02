Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato finito, che Juventus!

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della chiusura del calciomercato invernale. La Juventus, con l'acquisto di Dušan Vlahović, è certamente la regina in Serie A. Ma c'è anche il nodo Paulo Dybala da risolvere. In estate bianconeri focalizzati su Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori. Mentre Robin Gosens è giudicato dalla 'rosea' l'uomo ideale per l'Inter e si parla di un Milan 'a vuoto' in quest'ultimo mese di gennaio, è interessante il colpo fatto dal Torino con Demba Seck, preso dalla SPAL. Tanti acquisti anche per Cagliari e Salernitana, che sperano ancora di potersi salvare. In alto, sotto la testata, si parla quindi del derby Inter-Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro': preoccupazione per la presenza in campo di Zlatan Ibrahimović, è tornato il dolore al tendine d'Achille.