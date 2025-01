Prima pagina Tuttosport: “Kolo Muani: ‘Juve, io qui per fare il 9′”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 24 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le prime parole di Randal Kolo Muani da nuovo giocatore della Juventus. Il centravanti francese, classe 1998, arriva in prestito oneroso, fino al prossimo 30 giugno, dal PSG ed afferma di avere scelto un club leggendario come la Juve anche dopo aver parlato con Thiago Motta.