Prima pagina Tuttosport: “Inter, Milan e Napoli, sprint e tensioni”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la vittoria della Juventus contro il Pisa: "Eccoci". Petrachi, ora ribalta questo Toro! Vanoli ore contate. Inter, Milan e Napoli, sprint e tensioni. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
