Prima pagina Corriere dello Sport: 'Nkunku, ultima chiamata'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria della Juventus contro il Pisa. Il rumore della Juve. Nkunku, ultima chiamata. Napoli, quelli di Riyadh. Chivu sveglia l'Inter. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

