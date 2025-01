Prima pagina Tuttosport: “Che confusione, sarà perché Thiago”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 31 gennaio 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 31 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' apre con la Juventus che continua ad essere in crisi di risultati nonostante la società abbia fiducia nel tecnico. Intanto dal mercato potrebbe arrivare Kevin Danso, per cui si è accelerato nelle ultime ore. Nella parte alta, invece, spazio al Milan, tra l'addio improvviso e sorprendente di Alvaro Morata al bivio per Sérgio Conceicao rappresentato dal derby contro l'Inter.