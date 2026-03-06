Spazio anche alla Juventus, che chiama Vicario in Italia. E' però, ora anche del Tennis, con Sinner che batte il ceco Svrcina alle Indian Wells, e Musetti che sfida Kecmanovic. Alle ore 20, invece, su Rai2 ci sarà l'apertura delle paralimpiadi a Verona. Presenti 16 mila tifosi per la sfida tra Italia e USA i hockey sul ghiaccio. Ritornando sul calcio, piccolo paragrafo anche su Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, che vuole ben presto archiviare il discorso salvezza.