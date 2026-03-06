Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato”
Spazio anche alla Juventus, che chiama Vicario in Italia. E' però, ora anche del Tennis, con Sinner che batte il ceco Svrcina alle Indian Wells, e Musetti che sfida Kecmanovic. Alle ore 20, invece, su Rai2 ci sarà l'apertura delle paralimpiadi a Verona. Presenti 16 mila tifosi per la sfida tra Italia e USA i hockey sul ghiaccio. Ritornando sul calcio, piccolo paragrafo anche su Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, che vuole ben presto archiviare il discorso salvezza.
