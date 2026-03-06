Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Altro Leao con Max. Barella, fai il Lautaro!”

RASSEGNA STAMPA

Prima pagina Tuttosport: “Altro Leao con Max. Barella, fai il Lautaro!”

Prima pagina Tuttosport: “Altro Leao con Max. Barella, fai il Lautaro!” - immagine 1
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 6 marzo 2026. Rassegna stampa con news sul Milan, sul calcio e non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 06 marzo 2026. Vediamo assieme le principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di prendere più notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha aperto un'intervista rilasciata da Andrea Stramaccioni, opinionista sportivo per DAZN, che ha voluto spendere alcune parole sul derby di Milano tra Milan ed Inter, in programma domenica sera alle ore 20:45 presso, ovviamente, lo Stadio di San Siro.

LEGGI ANCHE

Prima pagina Tuttosport: “Altro Leao con Max. Barella, fai il Lautaro!”- immagine 2

Spazio anche alla Juventus, che chiama Vicario in Italia. E' però, ora anche del Tennis, con Sinner che batte il ceco Svrcina alle Indian Wells, e Musetti che sfida Kecmanovic. Alle ore 20, invece, su Rai2 ci sarà l'apertura delle paralimpiadi a Verona. Presenti 16 mila tifosi per la sfida tra Italia e USA i hockey sul ghiaccio. Ritornando sul calcio, piccolo paragrafo anche su Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, che vuole ben presto archiviare il discorso salvezza.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a sorpresa: ecco il nome in attacco

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sempre più Allegri!”
Stramaccioni: “Leao l’uomo decisivo. Allegri ha riportato la mentalità da grande...

© RIPRODUZIONE RISERVATA