Prima pagina Tuttosport: “Si, Fagioli! Un’altra Juve è possibile”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 30 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Juventus contro il Lecce . La gara è stata risolta da uno straordinario gol del giovane Nicolò Fagioli che ha tanto ricordato Alessandro Del Piero .

Sotto la testata vengono riportate le vittorie di Napoli e Inter. La squadra di Luciano Spalletti ha schiantato 4-0 il Sassuolo, mentre i nerazzurri hanno battuto la Sampdoria dell'ex Stankovic 3-0. Spazio anche per il Torino, che questa sera affronterà in casa i campioni d'Italia in carica del Milan. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).