Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli, Inter e Juventus in copertina

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 30 ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 30/10/2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria dell'Inter. I nerazzurri, ieri sera, hanno battuto a 'San Siro' la Sampdoria dell'ex Stankovic 3-0 grazie ai gol di De Vrij, Barella e Correa. Sotto la testata spazio a Napoli e Milan. I partenopei non si fermano e continuano a vincere: battuto al 'Maradona' il Sassuolo 4-0. Stasera, invece, tocca rispondere al Milan nell'insidiosa trasferta di Torino contro la squadra di Juric. Poco sotto la Juventus, vincente ieri, pur soffrendo, contro il Lecce grazie ad uno strepitoso gol di Fagioli. Infine viene riportata l'intervista a Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e oggi Sindaco di Verona.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 30/10/2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo del Napoli che ha schiantato 4-0 il Sassuolo trascinato da un super Osimhen autore di una tripletta. Vincono anche l'Inter e la Juventus: i nerazzurri hanno battuto 3-0 la Sampdoria, mentre i bianconeri hanno conquistato soffrendo i tre punti sul campo del Lecce. Spazio anche al calcio internazionale, con Roberto De Zerbi che ottiene la sua prima vittoria in Premier League con il Brighton battendo il Chelsea dell'ex Potter.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 30/10/2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Juventus contro il Lecce. La gara è stata risolta da uno straordinario gol del giovane Nicolò Fagioli che ha tanto ricordato Alessandro Del Piero. Sotto la testata vengono riportate le vittorie di Napoli e Inter. La squadra di Luciano Spalletti ha schiantato 4-0 il Sassuolo, mentre i nerazzurri hanno battuto la Sampdoria dell'ex Stankovic 3-0. Spazio anche per il Torino, che questa sera affronterà in casa i campioni d'Italia in carica del Milan.