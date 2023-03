Prima pagina Tuttosport: “Italia, lui almeno fa gol”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 27 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Italia di Roberto Mancini , vincente ieri sera a Malta 2-0 grazie ai gol di Retegui e Pessina nonostante una prestazione deludente. Vince anche l'Inghilterra contro l'Ucraina, nazionali che fanno parte del gruppo di qualificazione dell'Italia.

Oggi, invece, sarà una giornata importante in casa Juventus in quanto si scopriranno le entità degli infortuni di Kostic e Chiesa, così come potrebbero arrivare delle novità dal tribunale in merito all'inchiesta Prisma.