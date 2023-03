Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Italia vince nel segno di Retegui

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 27 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 27/03/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della nazionale italiana di Roberto Mancini che ieri sera ha vinto 2-0 in trasferta a Malta grazie ai gol di Retegui e Pessina, nonostante non una grandissima prestazione degli azzurri. Spazio al Torino, con le parole del direttore sportivo Vagnati, così come c'è spazio per il calcio estero dove viene riportato l'esonero di Antonio Conte. Infine il calciomercato, con il Milan che starebbe puntando Morata per rinforzare l'attacco in estate.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 27/03/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della nazionale di Roberto Mancini che ieri sera ha battuto 2-0 Malta grazie ai gol di Retegui e Pessina nonostante una partita non proprio brillante degli azzurri. Intanto la Lazio sarebbe sulle tracce del calciatore oriundo che ha già segnato due gol in due partite con l'Italia. Sotto la testata spazio a Napoli e Milan, squadre che si affronteranno ben tre volte nel giro di sedici giorni tra campionato e Champions. Spazio al calcio estero: rescissione consensuale tra il Tottenham e Antonio Conte.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 27/03/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Italia di Roberto Mancini, vincente ieri sera a Malta 2-0 grazie ai gol di Retegui e Pessina nonostante una prestazione deludente. Vince anche l'Inghilterra contro l'Ucraina, nazionali che fanno parte del gruppo di qualificazione dell'Italia. Oggi, invece, sarà una giornata importante in casa Juventus in quanto si scopriranno le entità degli infortuni di Kostic e Chiesa, così come potrebbero arrivare delle novità dal tribunale in merito all'inchiesta Prisma. Spazio anche al calciomercato, con l'Inter che starebbe pensando a Dybala, mentre il Milan sarebbe sulle tracce di Zaniolo. E il Torino rischia di non riscattare Vlasic e Miranchuk.

