Prima pagina Tuttosport: “La vogliono mandare in B?”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione nella quale si trova la Juventus . Il quotidiano torinese si chiede se i bianconeri verranno mandati in Serie B in quanto sono in corso, adesso, indagini relative alla famosa manovra stipendi.

Poco sotto la testata, invece, si parla di mercato, con il Torino che ha chiuso per Ilic. In basso spazio al calciomercato delle milanesi, della Fiorentina e dello Spezia. Per quanto riguarda i rossoneri, salta l'affare Zaniolo, mentre i nerazzurri avrebbero individuato nell'ex Milan Djalò il dopo Skriniar. La Fiorentina aspetta Brekalo, mentre Shomurodov andrà allo Spezia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire). Calciomercato Milan, un ex Torino come rinforzo per la trequarti.