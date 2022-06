Prima pagina Tuttosport: “Di Maria: pronto, Juve?” | News

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 26 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la possibilità, concreta, che Angel Di Maria possa trasferirsi alla Juventus . Il Fideo ha aperto ad un possibile approdo nella Torino bianconera, mentre De Ligt potrebbe andare al Chelsea , anche se la società vorrebbe ricavare solo soldi da una sua cessione.

A destra il Torino , con Dennis Praet che vorrebbe restare in granata dopo aver disputato l'ultima stagione in prestito agli ordini di Ivan Juric. Il calciatore belga, infatti, è di proprietà del Leicester.

Poco sotto spazio a Paolo Maldini, il quale compie oggi 54 anni ma che non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan. Mentre il giovane talento Bernabé è considerato l'uomo della svolta per il Parma in Serie B. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).