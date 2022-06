Quotidiani sportivi, prime pagine: “Milan, c’è Asensio. Pogba-Lukaku, l’ora dei big”

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una notizia di mercato che riguarda il Milan. Nel giorno del 54esimo compleanno di Paolo Maldini, i rossoneri starebbero sondando concretamente la pista che porterebbe ad Asensio. La 'rosea' riporta anche un clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 infatti potrebbe lasciare il Manchester United e si troverebbe a metà strada tra la Roma e il Bayern Monaco. Inoltre la stessa Roma potrebbe cedere Nicolò Zaniolo alla Juventus, mentre Romelu Lukaku è già in Italia. Big Rom si trova in vacanza in Sardegna e si starebbe già allenando per farsi trovare pronto da Simone Inzaghi. Sotto la testata, le interviste ad Andrea Cambiaso e Giovanni Stroppa.