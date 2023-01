Prima pagina Tuttosport: “Roba da matti”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 21 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 21 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, penalizzata di 15 punti dopo il caso plusvalenze. Diversi componenti della vecchia dirigenza, ma anche di quella attuale, sono stati condannati a diversi anni. La Corte federale d'appello non solo ha riaperto il processo, ma ha anche inflitto quasi il doppio dei punti di penalità richiesti inizialmente (9 punti).