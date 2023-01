Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus penalizzata di 15 punti

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 21 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 21/01/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la notizia relativa alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus. Una batosta che arriva dopo il caso plusvalenze, con diversi componenti della vecchia dirigenza che sono stati puniti. Nonostante ciò, il club bianconero non ci sta e sta iniziando a preparare il ricorso. Intanto sotto spazio ad Inter e Napoli. Per quanto riguarda i nerazzurri, Milan Skriniar è pronto a dire addio: su di lui c'è il PSG; mentre Luciano Spalletti ha rilasciato delle curiose dichiarazioni in vista della partita contro la Salernitana.

Corriere dello Sport Prima Pagina Corriere dello Sport 21/01/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della penalità inflitta alla Juventus. Il club bianconero, infatti, è stato penalizzato di 15 punti in classifica dopo il tanto discusso caso plusvalenze. La Procura aveva chiesto nove punti, mentre la Corte federale è andata oltre. Inoltre Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, è stato inibito per due anni. Oggi, intanto, è tempo di Serie A.Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita di oggi contro la Salernitana, mentre Skriniar potrebbe dire addio all'Inter già a gennaio: su di lui c'è il PSG. Per quanto riguarda la Roma, invece, Nicolò Zaniolo avrebbe chiesto subito di partire: è rottura.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 21/01/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, penalizzata di 15 punti dopo il caso plusvalenze. Diversi componenti della vecchia dirigenza, ma anche di quella attuale, sono stati condannati a diversi anni. La Corte federale d'appello non solo ha riaperto il processo, ma ha anche inflitto quasi il doppio dei punti di penalità richiesti inizialmente (9 punti). Juve a parte, è tempo di mercato. Zaniolo rompe con la Roma e potrebbe lasciare subito il club, mentre Skriniar potrebbe trasferirsi già a gennaio al PSG. Intanto vengono riportate le dichiarazioni di Juric in vista del match di stasera tra Fiorentina e Torino.