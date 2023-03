Prima pagina Tuttosport: “Fuori i secondi”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 19 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby d'Italia tra Inter e Juventus , in programma questa sera alle 20.45. Vengono riportate le dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match dai due allenatori Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri .

In basso spazio al Milan, reduce da una brutta sconfitta alla Dacia Arena contro l'Udinese per 3-1: in gol l'eterno Zlatan Ibrahimovic. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).