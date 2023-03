Quotidiani sportivi, le prime pagine: tonfo del Milan e i big match di oggi

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 19 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 19/03/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta del Milan di ieri sera contro l'Udinese. Alla Dacia Arena è terminata 3-1 in favore della squadra di Sottil, con annesse dichiarazioni importanti di Ibrahimovic al termine del match. Oggi è anche giornata di big match. Alle 18.30 andrà in scena il derby di Roma tra Lazio e Roma, mentre alle 20.45 il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Partita insidiosa oggi per il Napoli che sarà ospite del Torino, squadra in salute dopo i recenti risultati.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 19/03/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan, sconfitto ieri sera dall'Udinese 3-1 alla Dacia Arena. Nonostante il ko, trova il gol Zlatan Ibrahimovic che diventa così il marcatore più anziano della storia della Serie A. Oggi sarà anche giornata di grandi partite. Alle 18.30 il derby della Capitale tra Lazio e Roma, mentre stasera si sfideranno Inter e Juventus, dove vengono riportate le dichiarazioni dei due allenatori Inzaghi e Allegri. In basso le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del delicato match contro il Torino.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 19/03/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma questa sera alle 20.45. Vengono riportate le dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match dai due allenatori Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Sotto la testata spazio al Torino che oggi ospiterà i futuri campioni d'Italia del Napoli, ma Juric dovrà fare a meno di Karamoh e Miranchuk. In basso spazio al Milan, reduce da una brutta sconfitta alla Dacia Arena contro l'Udinese per 3-1: in gol l'eterno Zlatan Ibrahimovic.

