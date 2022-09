Prima pagina Tuttosport: “Allegri, comincia a correre” | News

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la situazione tutt'altro che rosea in casa Juventus. Il club bianconero, visti gli ultimi risultati sul campo, starebbe valutando l'idea di esonerare Allegri. Sotto spazio al Torino, con i granata che sarebbero già al lavoro per riscattare Vlasic, uno degli uomini più in forma della squadra di Juric. Stilata la lista dei 40 giocatori che potrebbero aggiudicarsi il prestigioso premio 'Golden Boy', mentre poco più in basso focus su Tommaso Pobega, giocatore rivelazione di questo avvio di stagione del Milan. Infine spazio ai risultati delle italiane impegnate in Europa League e Conference League, con il 'gallo' Belotti che trova la prima rete in giallorosso.