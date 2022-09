Quotidiani sportivi, le prime pagine: Federer si ritira. Allegri, rischio esonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritiro della leggenda del tennis Roger Federer. Per quanto riguarda il calcio, focus sulla crisi della Juventus di Massimiliano Allegri, mentre poco sotto vengono riportati i risultati delle italiane in Europa. La Roma vince e convince contro l'Helsinki, mentre Lazio e Fiorentina perdono malamente rispettivamente contro il Midtjylland e Basakhseir. Intanto fa rumore la notizia in merito alla demolizione dello Stadio di 'San Siro' per far spazio al futuro impianto che ospiterà le gare casalinghe di Milan e Inter, mentre poco sotto spazio a Milan-Napoli, big match della settima giornata del campionato di Serie A. Il tutto senza dimenticare l'Inter, chiamata ad una risposta concreta anche in campionato.