Prima pagina Tuttosport: tanto spazio al calcio e alla Serie A

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 14 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Terapia di Coppa. Juve l'effetto del City per rilanciarsi anche in campionato. Adas da 46 metri ridà la vittoria ai granata dopo 49 giorni. Toro, Ché gol! Percassi esclusivo: "Bergamo, i giovani, il lavoro: è la Dea". Haaland o Lobotka per l'Italia. Serie A, duello per la vetta. Il Napoli contro l'Udinese, l'Atalanta contro il Cagliari. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.