Prima pagina Tuttosport: “Mister, siamo con te!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 14 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle due torinesi che si affronteranno in questo weekend. Da un lato il Torino, con Pasquale Bruno che indica in Schuurs l'uomo che fermerà Vlahovic; dall'altro lato la Juventus, in questo momento in ritiro alla Continassa con i giocatori che sarebbero dalla parte dell'allenatore Massimiliano Allegri.