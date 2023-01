Prima pagina Tuttosport: “Juve colpo da rimonta”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 11 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la partita vinta ieri dall'Inter in Coppa Italia contro il Parma per 2-1, sottolineando la grande prestazione di Gianluigi Buffon. L'ex portiere della Juventus, oggi difende i pali del club gialloblù ed è stato protagonista, nonostante i quasi 45 anni, di una grande partita.