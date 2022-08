Prima pagina Tuttosport: “Allegri ha scelto Fagioli. Juric, adesso parla tu”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Juventus che avrebbe deciso di far rinnovare il contratto del giovane centrocampista Fagioli. Sotto la testata, spazio al Torino di Juric che stasera affronterà il Palermo in Coppa Italia. In basso focus su dove vedere le partite di calcio. A ciò si aggiungono le parole di Charles De Ketelaere rilasciate in conferenza stampa e uno spazio dedicato ai calciatori svincolati ancora alla ricerca di una sistemazione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).