Quotidiani sportivi, le prime pagine: euforia Wijnaldum. Juve, scelto Fagioli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter, con Simone Inzaghi che potrebbe adottare delle nuove soluzioni tattiche. Intanto oggi i nerazzurri affronteranno in amichevole il Villarreal. A destra focus su De Ketelaere, il quale ieri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, mentre prende corpo l'idea Onyedika per rinforzare il centrocampo del Milan. Capitolo Roma: Wijnaldum è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. A sinistra spazio a Juventus e Napoli. I bianconeri sono fortemente interessati a Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, mentre i partenopei sono nel bel mezzo di una trattativa con il Sassuolo per Raspadori. In basso spazio dedicato alla Coppa Italia, con l'arbitro donna Ferrieri Caputi pronta al debutto e con l'intervista rilasciata da Arrigo Sacchi.