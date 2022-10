Prima pagina Tuttosport: “Juve, la notte del senor Champions”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 5 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Juventus, che scenderà in campo questa sera contro il Maccabi Haifa. Torna Di Maria titolare dal primo minuto, insieme a lui Dusan Vlahovic, per tentare di vincere e tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Sotto la testata, invece, vengono riportate le grandi vittorie di Inter e Napoli contro, rispettivamente, Barcellona e Ajax.