Quotidiani sportivi, le prime pagine: vittorie di Inter e Napoli in Champions

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 5 ottobre 2022. La rassegna con le news sul calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina Gazzetta dello Sport 05/10/2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle vittorie in Champions League da parte dell'Inter e del Napoli. I nerazzurri, a sorpresa, hanno battuto in casa il Barcellona 1-0 grazie ad una rete di Hakan Calhanoglu. Dilagano, invece, i ragazzi di Spalletti alla Johann Cruijf Arena che hanno stravinto contro l'Ajax per 6-1. Questa sera, invece, toccherà a Milan e Juventus scendere in campo. I rossoneri affronteranno il Chelsea a Londra, mentre i bianconeri dovranno vincere assolutamente contro il Maccabi se vogliono tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Infine capitolo Sampdoria, con Dejan Stankovic pronto ad essere il nuovo allenatore dei blucerchiati.

CORRIERE DELLO SPORT

Prima pagina Corriere dello Sport 05/10/2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle vittorie in Champions League di Inter e Napoli. La squadra di Spalletti viene definita dal quotidiano romano 'divina', in quanto ha nettamente surclassato l'Ajax in casa propria 6-1. A sorpresa, i nerazzurri battono il Barcellona per 1-0 grazie ad un gol di Hakan Calhanoglu. Intanto stasera toccherà a Juventus e Milan. I bianconeri hanno a disposizione un solo risultato: la vittoria; i rossoneri, nonostante siano in emergenza infortuni, volano a Londra per tentare di vincere contro il Chelsea. Infine spazio alla Sampdoria, con Stankovic pronto a diventare il nuovo allenatore dei blucerchiati.

TUTTOSPORT

Prima pagina Tuttosport 05/10/2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Juventus, che scenderà in campo questa sera contro il Maccabi Haifa. Torna Di Maria titolare dal primo minuto, insieme a lui Dusan Vlahovic, per tentare di vincere e tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Sotto la testata, invece, vengono riportate le grandi vittorie di Inter e Napoli contro, rispettivamente, Barcellona e Ajax. Sarà anche la serata del Milan, che questa sera affronterà il Chelsea trascinato dal suo uomo più in forma: Leao. Infine spazio a Sampdoria e Torino: Dejan Stankovic sarà il nuovo allenatore dei blucerchiati, mentre i granata hanno posato gli occhi su Martinez del Girona.